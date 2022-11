Neuer Profi bei der Eintracht: Nacho Ferri unterschreibt

Der bereits seit Sommer 2021 für Eintracht Frankfurt spielende Stürmer Nacho Ferri hat mit Vollendung seines 18. Lebensjahres nun einen Profivertrag beim Bundesligisten unterzeichnet.

Wie die Hessen am Donnerstag mitteilen, ist die Vertragsunterschrift zum 1. November hin geschehen. Der neue Kontrakt hat zunächst Gültigkeit bis 2025. Aktuell kommt Ferri noch für die zweite Mannschaft der Frankfurter in der fünftklassigen Hessenliga zum Einsatz. Dort sind ihm in 16 Spielen zehn Tore geglückt. Perspektivisch soll er ins Bundesliga-Team eingegliedert werden. «Nacho hat sich vor allem in den vergangenen sechs Monaten sehr, sehr gut entwickelt und ist eine wichtige Stütze in unserer U21-Mannschaft. Er trainiert bereits jetzt schon regelmässig bei den Profis. Sein Profil ist sehr interessant. Er ist ein grosser und schneller Stürmer. Deshalb sind wir froh, dass er auch langfristig bei uns sein wird.»

✍️🆕 Nacho Ferri unterschreibt Profivertrag! Wie bei seinem Wechsel im Sommer 2021 bereits vereinbart, unterschrieb der Spanier mit Vollendung seines 18. Lebensjahres zum 1. November einen Profivertrag, der zunächst bis 2025 Gültigkeit besitzt. Mehr Infos ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 3, 2022

psc 3 November, 2022 13:41