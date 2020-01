Ragnar Ache kehrt im Sommer nach Frankfurt zurück

Mittelstürmer Ragnar Ache kehrt nach einer Leihsaison bei Sparta Rotterdam im Sommer zu seinem Stammklub Eintracht Frankfurt zurück, wo er nun einen neuen Vertrag unterzeichnet hat.

Der 21-jährige gebürtige Frankfurter mit Wurzeln in Ghana unterschreibt bei den Hessen bis Juni 2025. Die aktuelle Saison bestreitet Ragnar Ache auf Leihbasis in den Niederlanden bei Sparta Rotterdam. Dort sind ihm in 17 Ligaspielen bisher fünf Tore und drei Assists geglückt. Bis zum Saisonende bleibt er bei jenem Klub.

Die Eintracht verpflichtet Ragnar Ache! 🦅 Der gebürtige Frankfurter kehrt zur Saison 2020/21 von Sparta Rotterdam in seine Heimatstadt zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.#Ache2025 #SGEhttps://t.co/lVmfFOUWAP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 3, 2020

psc 3 Januar, 2020 15:44