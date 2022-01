4 Klubs melden sich bei Bayern-Verteidiger Bouna Sarr

Abwehrspieler Bouna Sarr könnte den FC Bayern noch in diesem Monat verlassen. Nicht weniger als vier Vereine haben Interesse angemeldet.

Wie “fussballtransfers.com” berichtet, handelt es sich bei den Klubs um die AS Roma, den FC Genua, den OSC Lille und Girondins Bordeaux. Allesamt können sich demnach vorstellen, den 29-jährigen Senegalesen unter Vertrag zu nehmen. Dieser ist mit seinem Land derzeit am Afrika Cup beschäftigt. Offen ist, ob sich Sarr einen Abgang aus München noch im Januar überhaupt vorstellen kann. Von Klubseite her würden ihm trotz Vertrag bis 2024 sicherlich keine Steine in den Weg gelegt werden.

psc 17 Januar, 2022 16:12