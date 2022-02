AS Monaco mischt bei Barças Sergino Dest mit

Der FC Bayern gilt als einer der Interessenten für Sergino Dest. Der Flügelverteidiger des FC Barcelona soll nun auch Avancen vom AS Monaco empfangen.

Sergino Dest (21) erfreut sich bei anderen Klubs weiterhin an grosser Beliebtheit. Wie die “Sport” berichtet, waren Abgesandte des AS Monaco in dieser Woche beim FC Barcelona zu Gast, um über einen Sommertransfer des gebürtigen Niederländers zu verhandeln. Die Blaugrana haben ein Angebot aus dem Fürstentum erhalten.

Monaco sei schon im vergangenen Sommer sowie im Januar wegen Dest vorstellig geworden. Im zurückliegenden Wechselfenster hatte der Ligue-1-Klub eine Leihe plus Kaufoption vorgeschlagen. Barça soll in wenigen Monaten für eine Ablöse von 20 Millionen Euro Verkaufsbereitschaft signalisieren.

Dest lehnte eine Veränderung im Januar ab und ist nach wie vor überzeugt davon, dass ihm im Camp Nou der Durchbruch gelingen wird. Vor Kurzem waren auch Atletico Madrid sowie der FC Bayern mit einem Wechselgesuch vorstellig geworden.

aoe 19 Februar, 2022 16:14