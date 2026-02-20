Barça-Präsidentschaftskandidat spricht von Harry Kane-Verpflichtung

Beim FC Barcelona findet am 15. März die Präsidentschaftswahl statt. Joan Laporta bewirbt sich wieder und hat sehr gute Chancen im Amt zu bleiben. Herausforderer Xavier Vilajoana spuckt grosse Töne und spricht von einem Transfer von Torjäger Harry Kane.

Der 32-jährige Angreifer soll Robert Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer ausläuft beerben, wenn es nach ihm geht. «Harry Kane verpflichten?», fragt Vilajoana in einem Instagram-Post mit dem Konterfei von Kane zunächst und schreibt dann dazu: «Die Förderung unserer La-Masia-Spieler hat für mich oberste Priorität, aber wir werden auch weiterhin Spitzentalente verpflichten müssen. Wir können das schaffen.»

Wie auch die übrigen Kandidaten greift er Laporta hauptsächlich mit dem Argument an, dass Barça finanziell weiterhin in einer Schieflage ist. Vilajoana führt aus: «Wir beenden das finanzielle Chaos und kehren zur 1:1-Regel zurück. Eine Stimme für mich ist eine Stimme für ein ambitioniertes Barcelona.»

Angekündigte oder gar versprochene Transfers sind ein beliebtes Mittel im Wahlkampf. Victor Font, ebenfalls ein Herausforderer von Laporta, brachte zuletzt sogar eine Rückkehr von Lionel Messi aufs Parkett.

Insbesondere Vilajoana werden aber nur minimale Wahlchancen eingeräumt. Auch ein Transfer von Harry Kane ins Campo Nou scheint wenig wahrscheinlich. Vielmehr könnte der Engländ seinen Vertrag bei den Bayern noch einmal verlängern. Falls nicht stünde wohl eher eine Rückkehr auf die Insel zur Debatte, wo er noch Rekorde brechen kann.