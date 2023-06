Die Bayern forcieren Entscheidung bei Lucas Hernandez

Die Klubleitung der Bayern sucht mit Abwehrspieler Lucas Hernandez das Gespräch, um dessen Zukunft zu klären.

Der 27-jährige Franzose wird intensiv von Paris St. Germain umgarnt. Dort winkt ihm angeblich ein Fünfjahresvertrag. Die Bayern wollen zwar auch verlängern, bieten Hernandez laut "Bild" aber "nur" einen Dreijahresvertrag an. Da sein aktueller Kontrakt nur bis 2024 datiert ist und ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr (wie bei Benjamin Pavard) verhindert werden soll, will die Klubleitung der Münchner rasche Klarheit.

Dazu gab es am Dienstag ein Gespräch zwischen dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen, Marco Neppe sowie Hernandez. Trainer Thomas Tuchel steht mit dem Verteidiger regelmässig im Austausch und will, dass dieser unbedingt bleibt. Eine Entscheidung soll nun bis zum 14. Juni fallen. Dann verabschiedet sich Hernandez in die Ferien. PSG macht sich durchaus Hoffnungen auf eine Verpflichtung des zweikampfstarken Verteidigers.

