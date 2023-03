Bayern-Jungstar Paul Wanner könnte zu Red Bull Salzburg wechseln

Aufgrund der enormen Konkurrenz bei den Profis muss Bayerns Jungstar Paul Wanner in dieser Saison vornehmlich in der viertklassigen Regionalliga spielen. Nächste Saison könnte sich dies ändern.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg berichtet, ist eine Leihe zu Red Bull Salzburg eine Option. Die Österreicher haben sich längst als hervorragende Talentschmiede bewiesen. Wanner könnte sich dort auf hohem Niveau und auch in der Champions League weiterentwickeln.

Alternativ ist auch eine Leihe zu einem Klub aus der Bundesliga oder einem Topklub aus der 2. Bundesliga ein Thema. Wanner soll in der kommenden Saison in jedem Fall regelmässige Spielpraxis auf höherem Niveau erhalten und nicht mehr in der Bayern-Reserve spielen.

psc 16 März, 2023 09:54