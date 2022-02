Bayern will ihn halten – Lewandowski: “Das höre ich zum ersten Mal!”

Robert Lewandowski ist vertraglich noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Dass die Münchner ihn halten wollen, davon wusste der Pole bis Samstagabend noch nichts.

Vor dem 1:0-Erfolg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass die Münchner die gemeinsame Zusammenarbeit mit Robert Lewandowski fortsetzen wollen. Als Lewandowski nach dem Spiel bei “Sky” darauf angesprochen wurde, sagte der Angreifer bei “Sky”: “Das höre ich zum ersten Mal!”

Der 33-Jährige sei “ruhig und weiss, dass man in meinem Alter auch ruhig bleiben sollte. Ich will mich auf mein Spiel fokussieren. Für mich ist wichtig, was in der nächsten Woche im Spiel passiert. Der Vertrag ist im Hintergrund”, so Lewandowski.

Laut Informationen der “Bild” sind Lewandowski und sein Star-Agent Pini Zahavi verwundert darüber, dass sich noch keiner der Bayern-Verantwortlichen bei ihnen gemeldet hat. Bis Sommer will Lewandowski demnach Klarheit, wie es weitergeht: entweder eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags oder ein Wechsel.

adk 27 Februar, 2022 11:30