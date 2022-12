Auch Bono ist beim FC Bayern eine Option

Der FC Bayern verfolgt bei der Suche nach Ersatz für den verletzten Captain Manuel Neuer verschiedene Spuren. Eine führt auch zum marokkanischen WM-Goalie Yassine Bounou, genannt Bono.

Der 31-Jährig avancierte mit starken Leistungen in Katar zu einem der grossen Figuren des Turniers. Klubtechnisch hütet der 31-Jährige den Kasten beim FC Sevilla. Laut Münchner «tz» befassen sich die Bayern-Verantwortlichen auch mit ihm. Da Bono in Andalusien noch bis 2025 unter Vertrag steht, wäre für ihn nach der starken WM wohl eine beträchtliche Ablöse fällig. Deshalb ist er auch nicht der Favorit, was die Verpflichtung eines Neuer-Ersatzes angeht.

Die Münchner sind stattdessen an einer vorzeitigen Rückkehr von Alexander Nübel aus Monaco interessiert. Auch die Namen Dominik Livakovic (27/Dinamo Zagreb), Yann Sommer (33/Borussia Mönchengladbach), Keylor Navas (35/Paris St. Germain) und sogar Gregor Kobel (25/Borussia Dortmund) wurden schon genannt, scheinen aber nicht sonderlich heiss zu sein.

psc 15 Dezember, 2022 09:11