Breel Embolo avanciert bei Pokal-Sensation gegen die Bayern zum Helden

Gleich mit 5:0 fegt Gladbach den FC Bayern im DFB-Pokal im heimischen Borussia Park vom Feld. Breel Embolo avanciert zum Matchwinner.

Der Schweizer Nationalspieler erzielt zwei Treffer selbst und ist auch an den übrigen Toren des Heimteams beteiligt. Damit reagiert er auf eindrückliche Art und Weise auf die Kritik, die nach den letzten beiden Ligaauftritten an ihn gerichtet wurde. Eigentlich erwarteten viele die Verbannung von Embolo aus der Startelf. Gladbach-Trainer Adi Hütter entschied sich dagegen – und dies aus gutem Grund. Der Galaauftritt hatte es in sich. Neben ihm trifft auch Ramy Bensebaini doppelt für die Fohlen. Das Skore eröffnet Manu Koné bereits in der 2. Minute.

Für die Bayern ist die Klatsche durchaus historisch. Es ist die höchste Niederlage der Münchner in der DFB-Pokalgeschichte.

psc 27 Oktober, 2021 22:55