Deal ist fix: Yann Sommer wechselt zu Inter Mailand

Der Wechsel von Yann Sommer vom FC Bayern zu Inter Mailand kommt zustande.

Wie unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano am Freitagabend twittert, haben die Münchner die Offerte aus Mailand akzeptiert. Die Nerazzurri zahlen laut "Bild" insgesamt 6,75 Mio. Euro. Die Zahlung erfolgt in mehreren Raten. Yann Sommer wird am Sonntag nach Mailand reisen und tags darauf den Medizincheck absolvieren und seinen neuen Vertrag unterzeichnen.

Der 34-jährige Routinier ersetzt bei Inter André Onana, der sich Manchester United angeschlossen hat. Die Bayern wollen ihrerseits in Kürze einen neuen Goalie verpflichten, um den Sommer-Abgang zu kompensieren. Um wen es sich handeln wird, ist noch offen.

