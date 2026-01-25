SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rechtsverteidiger

FC Bayern bleibt hartnäckig an Givairo Read dran

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 14:17
FC Bayern bleibt hartnäckig an Givairo Read dran

Der FC Bayern München beschäftigt sich weiter intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von Givairo Read, dass berichtet Transferexperte Florian Plettenberg («Sky Sport»).

So soll es in den vergangenen Wochen mehrfach zu einem Austausch mit dem Umfeld und dem Management des Rechtsverteidigers von Feyenoord Rotterdam gekommen sein. Der 18-Jährige gilt demnach weiterhin als Wunschlösung für den kommenden Sommer, eine Einigung ist allerdings noch nicht in Sicht.

Auch weil andere Klubs den niederländischen Juniorennationalspieler genau beobachten, ist die Konkurrenz groß. Read bleibt für die Bayern ein Kandidat mit hoher Priorität – konkrete Fortschritte lassen jedoch noch auf sich warten.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
In der Heimat

Ex-Bayern-Profi Rafinha ist ab sofort Sportdirektor

26.01.2026 - 19:02
Neuer Kontrakt

Die Bayern haben Vertragsgespräche mit Harry Kane begonnen

26.01.2026 - 15:59
Rechtsverteidiger

FC Bayern bleibt hartnäckig an Givairo Read dran

25.01.2026 - 14:17
Auf der Shortlist

Premier League-Klub hat Bayern-Verteidiger Min-jae Kim kontaktiert

23.01.2026 - 17:11
Neuer Kontrakt

Max Eberl erhält bei den Bayern eine Vertragsverlängerung

23.01.2026 - 14:47
Chefsache

Bei Harry Kane gibt es Bewegung in Sachen Verlängerung

23.01.2026 - 13:38
Zukunft weiter offen

Nico Schlotterbeck hält sich die Bayern-Türe offen, solange…

23.01.2026 - 13:27
Preissteigerung

Premier League-Interesse an Yan Diomande wird für die Bayern zum Problem

23.01.2026 - 10:53
Zähes Ringen um Vertrag

Bayern-Klubbosse sind über Dayot Upamecano verärgert

23.01.2026 - 09:14
Neuer Vertrag

Die Zukunft von Serge Gnabry ist geklärt

22.01.2026 - 13:06