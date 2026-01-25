FC Bayern bleibt hartnäckig an Givairo Read dran

Der FC Bayern München beschäftigt sich weiter intensiv mit einer möglichen Verpflichtung von Givairo Read, dass berichtet Transferexperte Florian Plettenberg («Sky Sport»).

So soll es in den vergangenen Wochen mehrfach zu einem Austausch mit dem Umfeld und dem Management des Rechtsverteidigers von Feyenoord Rotterdam gekommen sein. Der 18-Jährige gilt demnach weiterhin als Wunschlösung für den kommenden Sommer, eine Einigung ist allerdings noch nicht in Sicht.

Auch weil andere Klubs den niederländischen Juniorennationalspieler genau beobachten, ist die Konkurrenz groß. Read bleibt für die Bayern ein Kandidat mit hoher Priorität – konkrete Fortschritte lassen jedoch noch auf sich warten.