FC Bayern: Coutinho-Verpflichtung nahezu ausgeschlossen

Eine Weiterbeschäftigung von Coutinho beim FC Bayern über diese Saison hinaus ist nahezu ausgeschlossen.

Der brasilianische Spielmacher ist bis Saisonende von Barça an die Münchner ausgeliehen. Nachdem er unter Niko Kovac regelmässig zum Einsatz kam und auch unter Hansi Flick zwischenzeitlich durchaus zu überzeugen vermochte, läuft er seiner Topform inzwischen seit Wochen hinterher und ist lediglich noch so etwas wie ein Edeljoker. Bei 120 Mio. Euro liegt die Kaufoption für Coutinho. Dass der deutsche Rekordmeister diese zieht, ist laut “Sport Bild” nahezu ausgeschlossen. Und selbst bei einem deutlichen Entgegenkommen der Katalanen in Form einer Preisreduktion werden die Bayern wohl nicht zuschlagen. Die gezeigten Leistungen reichten nicht.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt noch betont, dass man auf eine Steigerung hoffe und abwarte, doch insgeheim dürften die Würfel bei Coutinho im Verein schon gefallen sein.

psc 26 Februar, 2020 16:11