Die Bayern könnten bei Harry Kane noch einmal nachlegen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 16:04
Der FC Bayern nimmt den Gesprächsfaden mit Harry Kane auf, um den bis 2027 gültigen Vertrag zu verlängern. Das Spitzensalär des englischen Torjägers könnte noch einmal erhöht werden.

Kane wechselte im Sommer 2023 für knapp 100 Mio. Euro von Tottenham zum deutschen Rekordmeister. Kane hat sich von Beginn weg als absoluter Topstürmer und Torschütze etabliert. In bislang 133 Pflichtspielen für den FC Bayern steht Kane bei unfassbaren 130 Toren und 31 Vorlagen. Und Kane ist sogar weit mehr: Er beteiligt sich am Spiel und glänzt längst nicht nur als reiner Vollstrecker. Sein Wert für die Mannschaft ist gross – und wird auch fürstlich entlohnt. Mit 25 Mio. Euro pro Jahr ist er gemeinsam mit Jamal Musiala bereits der absolute Spitzenverdiener bei den Münchnern.

Laut «Sport Bild» ist die geplante Vertragsverlängerung von Kane bei den Bayern Chefsache: Klubpräsident Jan-Christian Dreesen höchstpersönlich steht im Kontakt zum Umfeld des Angreifers. Wann mit einem Abschluss zu rechnen ist, bleibt vorderhand offen. Die Bayern sind aber sehr zuversichtlich, dass sie auch in den kommenden Jahren auf Kane zählen können. Erwiesenermassen gefällt es ihm im Verein und seiner Familie in München.

