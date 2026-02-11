Die Bayern sind hinter den Kulissen an City-Verteidiger John Stones dran

Der FC Bayern scheint eine Verpflichtung des englischen Abwehrspielers John Stones von Manchester City aufzugleisen.

Nach Angaben von Transfer-Insider Mark Brus spielt die Personalie beim deutschen Rekordmeister eine sehr konkrete Rolle. Hinter den Kulissen wurde demnach bereits Kontakt geknüpft. Laut «Caught Offside» zeichnet sich im Hinblick auf den Sommer ein Stones-Transfer ab. Dieser soll bei City nämlich keinen neuen Kontrakt mehr erhalten. Das aktuelle Arbeitspapier des 31-jährigen Engländers läuft Ende Juni aus.

Neben den Bayern wird auch Atlético und Milan Interesse nachgesagt. Aufgrund seines Status als ablösefreier Spieler ist Stones sehr attraktiv. Der Rechtsfuss verfügt über enorme Erfahrung und hat in seiner Karriere auch schon viel gewonnen. Bei City ist er in dieser Saison nicht mehr gesetzt, wobei er zwischenzeitlich wegen Oberschenkelproblemen lange Zeit ausfiel.

Nächste Saison wollen die Skyblues wohl auf jüngere Kräfte setzen. Stones steht seinerseits vor der Qual der Wahl. Er könnte schon jetzt mit anderen Klubs verhandeln.