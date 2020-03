Der FC Bayern hat die nächste Sané-Alternative im Blick

Im Offensivbereich will der FC Bayern im Sommer unbedingt nachlegen. Ein Transfer von Leroy Sané, wie vor Jahresfrist geplant, ist allerdings alles andere als selbstverständlich. Nun taucht ein weiterer Name auf, der stattdessen eine Rolle spielen könnte.

Nach Angaben von “Globoesporte” spielt der Name Pepê in den Planungen der Münchner eine wichtige Rolle. Der 23-Jährige spielt noch in seiner brasilianischen Heimat bei Gremio Porto Alegre. Neben dem FC Bayern soll den Flügelstürmer auch Ajax Amsterdam im Visier haben.

Trotz Vertrag bis Ende 2022 könnte die Zeit von Pepê bei seinem derzeitigen Klub im Sommer ablaufen. Als Ablöse sollen rund 20 Mio. Euro gefordert werden.

