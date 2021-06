Der FC Bayern versucht es zum 3. Mal bei Callum Hudson-Odoi

Wie der deutsche Journalist Constantin Eckner twittert, ist Hudson-Odoi beim deutschen Rekordmeister auch jetzt wieder ein Thema. Bereits in den vergangenen Jahren versuchte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Youngster zu verpflichten. Zweimal wurde es sogar sehr konkret. Ein Deal scheiterte bisher allerdings. Hudson-Odoi steht bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag. Dort war er seit der Ankunft von Thomas Tuchel als Trainer zu Beginn des Jahres aber nicht erste Wahl. Deshalb könnte tatsächlich ein Transfer anstehen. Die Chancen der Bayern sind intakt.

The Sancho transfer saga goes on. But how about another one? Bayern Munich actually consider bidding for Chelsea winger Callum Hudson-Odoi once again. #CFC #Transfers

— Constantin Eckner (@cc_eckner) June 8, 2021