Gregor Kobel mit Reflex, Kwadwo Duah mit Ellenbogen gegen Jan Elvedi

An diesem Samstag waren wieder zahlreiche Schweizer Legionäre gefragt, die ihre Runde auf den Fussballplätzen drehten. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Zweiter Patzer in Folge. Im Heimspiel gegen Brentford kamen Granit Xhaka und seine Gefährten nicht über ein 1:1 hinaus. Der Nati-Captain machte ein sehr offensives Spiel, blieb dort allerdings harmlos. Zehn Minuten vor Schluss wurde Xhaka ausgewechselt.

Edimilson Fernandes (Mainz 05): Wichtiger 3:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Augsburg. Edimilson Fernandes spielte wie inzwischen üblich als linkes Segment einer Dreier-Abwehrreihe und machte eine starke Partie, gewann fast alle Zweikämpfe und war auch nach vorne ziemlich aktiv.

Yann Sommer (FC Bayern): In der ersten Halbzeit machten die Bochumer den Bayern zwar das Leben schwer, einen ernstzunehmenden Versuch der Gäste musste Yann Sommer allerdings nicht vereiteln. Im zweiten Spielabschnitt musste der neue Münchner Goalie kurz nach der Pause gut nach einem Kopfball reagieren, ansonsten weiter beschäftigungslos. Die Bayern siegten ohne Glanz mit 3:0.

Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Nach etwas mehr als 20 Minuten war Gregor Kobel beim Gastspiel in Bremen sein ganzes Können abverlangt worden, als er eine Volleyabnahme von Weiser mit einem starken Reflex parierte. Ansonsten war er beim 2:0 seines BVB wenig gefordert. Es war Kobels zehntes Zu-Null-Pflichtspiel in dieser Saison.

1. FC Nürnberg – Jahn Regensburg 1:0 (0:0)

Nürnbergs Kwadwo Duah und Regensburgs Jan Elvedi kamen am Samstag zum Schweizer Duell in der 2. Bundesliga zusammen. Duah war zumindest wieder etwas mehr bemüht als in den vorhergehenden Spielen, ein Treffer sprang allerdings nicht heraus.

Elvedi spielte eine sehr gute Partie und hatte in der Abwehr weitestgehend alles im Griff. In der zweiten Halbzeit prallten die Legionäre sogar im direkten Zweikampf aufeinander: Duah setzte im Luftduell mit Elvedi im Mittelfeld den Ellenbogen ein und sah deshalb die Gelbe Karte.

aoe 11 Februar, 2023 18:34