Hansi Flick äussert sich zur Bayern-Transferpolitik

Bayern-Coach Hansi Flick findet auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Atlético Madrid auch Worte zur teilweise kritisierten Transferpolitik der Münchner.

Die Bayern tüteten ihre Sommer-Transfers mit Ausnahme von Leroy Sané und Alexander Nübel sehr spät ein. Nicht wenige bezeichneten die verpflichteten Spieler als “Notlösungen”. Davon will Hansi Flick nichts wissen, wie er auf einer PK ausführt: “Es ist eine andere Mannschaft als letztes Jahr. Ich bin soweit recht zufrieden. Wir haben in der Breite genau das, was wir gewollt haben. Nämlich mehr Auswahl, mehr Optionen, deswegen bin ich damit zufrieden.”

Mit der Arbeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der übrigen Verantwortlichen ist Flick als sehr zufrieden. Er ist überzeugt, wie im Vorjahr, über eine sehr kompetitive Mannschaft zu verfügen: “Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, wieder so erfolgreich sein zu können wie letztes Jahr.”

Einen sehr guten Eindruck hat der Bayern-Coach etwa von Rückkehrer Douglas Costa: “Er hat in den ersten Tagen schon gezeigt, was er für eine Qualität hat. Mit Ball ist es herausragend, wie er die Dinge löst. Seine Standards, seine Schüsse sind klasse.” Nun gehe es darum, den 30-Jährigen physisch wieder auf 100 Prozent zu bringen. Dort sei er wegen mehreren Verletzungen in der letzten Saison noch nicht.

psc 20 Oktober, 2020 16:27