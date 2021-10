Neben Haaland: Neuer Name als Lewandowski-Nachfolger im Gespräch

Bislang wird vor allem der Name Erling Haaland genannt, wenn es um die mögliche Nachfolge von Robert Lewandowski geht. Nun taucht ein neuer Name auf: Victor Osimhen.

Der nigerianische Nationalstürmer schiesst seine Tore derzeit für Napoli in der Serie A. Der 22-Jährige stiess vor vier Jahren aus seiner Heimat nach Europa. Zunächst heuerte er beim VfL Wolfsburg an, wo er sich allerdings nicht auf Anhieb durchsetzen konnte. Via Belgien führte sein Weg schliesslich nach Frankreich zu Lille und vor Jahresfrist für eine Ablöse in Höhe von 70 Mio. Euro zum SSC Neapel. Dort zeigt er sich äusserst treffsicher: In der aktuellen Saison hat Osimhen in zehn Spielen bereits neun Treffer markiert. Italienischen Medienberichten zufolge ist der Angreifer nun als Lewandowski-Nachfolger beim FC Bayern im Gespräch.

Unklar ist, wie lange der polnische Torgarant noch für die Münchner aufläuft. Vieles ist möglich, zumindest ein Abgang im nächsten Sommer ist nach Aussagen der Bayern-Verantwortlichen indes unwahrscheinlich. Da Osimhen bei Napoli noch bis 2025 unter Vertrag steht, bleibt mit dem Transfer nach München aber auch noch Zeit. Als Ablöse fordert sein Klub angeblich 100 Mio. Euro.

psc 22 Oktober, 2021 17:01