Auf dieser Position wollen die Bayern nachlegen

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat schon mehrfach betont, dass in der anstehenden Transferperiode vom Januar keine Neuzugänge geplant sind. Anders sieht dies im Hinblick auf den kommenden Sommer aus, wo auf einer ganz bestimmten Position aus Sicht des Vereins Handlungsbedarf besteht.

Als Linksverteidiger ist Alphonso Davies gesetzt. Hinter ihm klafft allerdings eine Lücke: In dieser Saison mussten bereits Lucas Hernandez, den Bayern-Trainer Julian Nagelsmann lieber in der zentralen Abwehr einsetzt, und Josip Stanisic, der ein gelernter Rechtsverteidiger ist, aushelfen. Laut «Sport Bild» ist die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers an der Säbener Strasse ein konkretes Transferziel für das kommende Jahr.

Eher kein Kandidat ist indes der Kroate Borna Sosa von Ligakonkurrent VfB Stuttgart. Nagelsmann soll zwar von ihm überzeugt sein, den Klubbossen könnte der Nationalspieler aber zu teuer sein, zumal Sosa sogar regelmässig ein Bankplatz drohen könnte.

psc 24 November, 2022 10:46