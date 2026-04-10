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Schwäbe war Kandidat

Der FC Bayern hatte brisanten Plan mit ehemaligem Urbig-Konkurrenten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 April, 2026 11:20
Der FC Bayern hatte brisanten Plan mit ehemaligem Urbig-Konkurrenten

Der FC Bayern bereitet sich auf einen möglichen Abschied von Manuel Neuer (40) vor. Sollte der 40-Jährige den Klub verlassen, würde wohl ein routinierter Keeper verpflichtet, der Jonas Urbig (22) unterstützt oder sich mit diesem sogar um den Nummer 1-Posten duelliert. Ein Kandidat war dem Vernehmen nach zwischenzeitlich auch Marvin Schwäbe (30) vom 1. FC Köln.

Dieser ist Kapitän und Stammkeeper bei Urbigs Ex-Klub. Die beiden haben eine ziemlich grosse Historie zusammen: Urbig hatte Schwäbe in Köln zu Beginn der Saison 2024/25 wurde Urbig als Nummer 1 abgelöst, wurde nach drei Monaten von Schwäbe aber wieder verdrängt. Im Winter folgte schliesslich der Wechsel des Youngsters zum FC Bayern.

Nun müsste sich Schwäbe bei einem Wechsel erst einmal wohl wieder hinter Urbig einreihen. Inzwischen sollen die Bayern-Verantwortlichen von der Idee einer Verpflichtung Abstand genommen haben.

Stattdessen stehen andere Akteure im Fokus, darunter Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV). Auch sie haben zurzeit Nummer 1-Jobs in der Bundesliga inne.

Alles hängt aber in erster Linie von der Entscheidung Manuel Neuers ab. Noch ist unklar, ob er seine Karriere fortsetzt oder im Sommer einen Schlussstrich zieht.

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