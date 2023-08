Real-Boss bestätigt: Kepa hatte "Angebote anderer grosser Klubs"

Real Madrid stellt Kepa Arrizabalaga als Neuzugang vor. Zu diesem Anlass verkündet Präsident Florentino Pérez, dass der Keeper auch andere Offerten vorliegen hatte.

Kepa Arrizabalaga wechselt für eine Saison leihweise vom FC Chelsea zu Real Madrid. Bereits am Sonntag hatte FC Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen verraten, dass der spanische Nationaltorhüter eigentlich nach München wechseln wollte, sich aber letztlich doch für einen Transfer zu den Königlichen entschieden habe.

Dahingehend sagte Florentino Pérez am Dienstag im Rahmen der Vorstellung Kepas: "Lieber Kepa, willkommen in deinem neuen Zuhause. Wir wissen, was das für dich bedeutet. Danke, dass du dich für unseren Klub entschieden hast, auch wenn du Angebote anderer grosser Klubs in Europa hattest, wie jeder weiss." Der 28-Jährige sei "einer der besten Torhüter der Welt, auch einer der grossen Torhüter im spanischen Fussball. Du kommst mit viel internationaler Erfahrung zu Real Madrid. Es könnte einer der wichtigsten Momente deiner Karriere und deines Lebens sein, dass du jetzt zu Real Madrid gehörst", so Pérez weiter. Eine Kaufoption soll sich Real Madrid aber nicht gesichert haben.

adk 15 August, 2023 14:09