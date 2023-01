Union verpflichtet tunesischen WM-Teilnehmer Aïssa Laïdouni

Union Berlin langt noch einmal auf dem Transfermarkt zu und angelt sich den tunesischen Nationalspieler Aïssa Laïdouni.

Der 26-Jährige wechselt für kolportierte 4,1 Mio. Euro Ablöse von Ferencvaros Budapest zu den Eisernen und läuft somit ab sofort in der Bundesliga auf. Laïdouni konnte unter anderem mit seinen drei Einsätzen an der WM in Katar für Aufsehen sorgen, wo er in allen Spielen Tunesiens im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam. Zu seinem geglückten Wechsel zu Union sagt er: «Als Profifussballer möchte man sich auf höchstem Niveau messen, am liebsten in einer der besten Fussball-Ligen der Welt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, meine Qualitäten nun in der Bundesliga unter Beweis zu stellen. Nach allem, was ich bislang gehört und gesehen habe, ist Union ein familiärer, aber auch ein ehrgeiziger und ambitionierter Verein. Ich bin überzeugt davon, gut hierher zu passen und werde alles geben, um mit Union erfolgreich zu sein.»

Verstärkung im Zentrum: Union verpflichtet Aïssa Laïdouni #fcunionhttps://t.co/kyHIHRv0J1 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 27, 2023

psc 27 Januar, 2023 16:15