Dänen-Stürmer Kasper Dolberg vor Wechsel in die Bundesliga

Der dänische Angreifer Kasper Dolberg steht vor einem Januar-Wechsel in die Bundesliga.

Die TSG Hoffenheim zeigt laut «Sky» grosses Interesse am 25-Jährigen. Dieser ist zwar bis Saisonende von Nizza an den FC Sevilla ausgeliehen, kommt aber in Spanien nicht wie gewünscht zum Zug. Deshalb könnte die Leihe vorzeitig abgebrochen und Dolberg stattdessen ins Kraichgau wechseln. Die Gespräche zwischen den involvierten Parteien sollen sogar schon weit fortgeschritten sein.

Es soll zunächst wiederum um eine Leihe gehen. Eine Kaufoption wird aber integriert. Dolberg nahm mit Dänemark jüngst an der WM teil und kam in allen drei Gruppenspielen zu Teileinsätzen.

psc 6 Dezember, 2022 11:43