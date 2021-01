Seltsamer Corona-Verlauf: Edimilson Fernandes kehrt zurück

Der Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes kehrt bei Mainz 05 wieder ins Training zurück.

Der 24-Jährige wurde am 8. und 10. Januar erneut positiv getestet, nachdem dies bereits im vergangenen Sommer der Fall war. Beide Male war er symptomfrei, musste sich aber jeweils in Isolation begeben. Nun wurde Fernandes wieder negativ getestet, was eine Rückkehr ins Training möglich macht. Zunächst soll er ein kurzes Aufbautraining machen, ehe er dann wieder regulär mit der Mannschaft trainiert.

Sein ungewöhnlicher Corona-Verlauf konnte bislang nicht erklärt werden.

psc 20 Januar, 2021 15:25