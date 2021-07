Mainz hat auch YB-Profi Christian Fassnacht im Visier

Bundesligist Mainz 05 hat sich jüngst mit dem Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer verstärkt. Vielleicht stösst schon in Kürze ein weiterer Eidgenosse zum Verein: Christian Fassnacht ist ein Thema.

Wie “Nau” berichtet, blicken die Mainzer auf den YB-Profi, der an der EM ebenfalls für die Schweizer Nati zum Einsatz kam. Der 27-Jährige spielt bereits seit vier Jahren für die Young Boys und ist dort ein absoluter Leistungsträger. Längst konnte sich Fassnacht auch bei internationalen Auftritten in Szene setzen. Der Offensivspezialist ist noch bis 2023 an die Berner gebunden, ein Wechsel würde allerdings nicht erstaunen. Der gebürtige Zürcher machte nie einen Hehl daraus, dass ihn ein Transfer ins Ausland reizt, sofern das Gesamtpaket stimmt. Ob dies bei Mainz 05 der Fall ist und ob sich allenfalls noch andere Klubs einmischen, werden die nächsten Tage bzw. Wochen zeigen. Zurzeit weilt Fassnacht noch im Urlaub.

psc 13 Juli, 2021 20:08