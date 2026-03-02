SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Atubolu vor Abgang

Beim SC Freiburg bahnt sich ein Torhüterwechsel an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 17:41
Der SC Freiburg muss sich im Sommer möglicherweise auf die Suche nach einer neuen Nummer 1 begeben.

Stammkeeper Noah Atubolu evaluiert über seine neuen Beratern zurzeit den Markt und könnte sich nach dieser Spielzeit einem neuen Verein anschliessen. Eine Vertragsverlängerung ist aktuell nicht geplant. Da sein Kontrakt nur noch bis 2027 läuft, bietet sich auch für seinen Klub ein Transfer im Sommer an, da dann noch eine stattliche Ablöse kassiert werden kann.

Atubolu ist ein Eigengewächs und seit der Saison 2023/24 Stammkeeper der 1. Mannschaft. Er hat auch Chancen auf eine WM-Teilnahme mit Deutschland im Sommer. Möglicherweise wird er im Anschluss zu einem neuen Verein wechseln. Welche Klubs sich bei ihm melden, ist noch unklar.

