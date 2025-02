Traditionsduell, Abstiegsgipfel und Trainer-Debüt: Was erwartet uns am 21. Spieltag der Bundesliga?

Das grösste Traditionsduell am Freitagabend

Der 21. Spieltag der Bundesliga verspricht viele spannende Duelle, ein absolutes Traditionsduell, ein Trainerdebüt eines alten Bekannten sowie Abstiegskampf pur. Unter der Woche gab es lediglich das Viertelfinale des DFB-Pokals und es standen keine internationalen Spiele auf dem Programm, was bedeutet, dass die Mannschaften auf fitte Spieler zurückgreifen können und die ganze Energie und der Fokus auf die Bundesliga gelegt werden können.

Die Fans dürfen sich also freuen auf ein tolles Fussballwochenende in der Bundesliga, wenn der 21. Spieltag angepfiffen wird. Dann heisst es Bier kalt stellen, den Fernseher einschalten und die höchste Spielklasse im deutschen Fussball bewundern. Als Vorgeschmack, liefert dieser Artikel einen Ausblick auf das Wochenende.

Das 116. Aufeinandertreffen von Bayern München und Werder Bremen dürfen die Fans in der Münchener Allianz Arena am Freitagabend um 20.30 Uhr geniessen. Damit ist die Begegnung zwischen Werder und Bayern das am häufigsten gespielte Spiel in der Geschichte der Bundesliga. Der Tabellenführer will sich gegen Bremen, das ein echtes Hoch erlebt, keine Blösse geben und die Tabellenführung weiter ausbauen.

Die Bremer hingegen hoffen auf eine Sensation in München, denn sie sind momentan auf dem achten Platz und wollen ihre gute Form halten und sich auch tabellarisch verbessern. Oft genug haben sie schon bewiesen, dass sie auch in München punkten können.

Schaut man in die LeoVegas Sport App, sieht man jedoch, dass die Quote auf einen Auswärtssieg von Werder bei rund 21 liegt. Das entspricht einer Siegchance von weniger als 5 Prozent. Aber man wird als Bremen-Fan ja wohl noch träumen dürfen in einer Saison, in der es endlich mal nicht gegen den Abstieg geht.

Ein neuer altbekannter Trainer in der Bundesliga

Borussia Dortmund tritt nach dem Rauswurf und einem Interimstrainer, an diesem Spieltag mit Niko Kovač als neuem Chefcoach an der Seitenlinie an, wenn der VfB Stuttgart zu Gast in Dortmund ist. Die Schwaben haben unter der Woche noch den FC Augsburg im DFB-Pokal mit 1:0 besiegt und stehen dort völlig verdient im Halbfinale. Ob sie die Leistung auch in Dortmund auf den Platz bringen bleibt abzuwarten, denn vor allem nach einem Trainerwechsel zeigen sich viele Mannschaften motivierter und spielfreudiger.

Ob Kovač bis zum Spiel am Samstagmittag aber schon etwas verändern kann, ist fraglich, denn er wurde erst in dieser Woche vorgestellt und hat noch sehr viel Arbeit vor sich, vor allem wenn man sich die Tabellensituation (11. Platz) der Dortmunder anschaut. Auf der anderen Seite hat der VfB einen Deniz Undav fast in Topform zur Verfügung, warum die Favoritenrolle klar beim VfB liegt.

Der Meister zu Gast in Wolfsburg

Die Samstagsspiele haben es in sich und so verspricht auch die Partie Wolfsburg gegen Leverkusen eine spannende Angelegenheit zu werden, obwohl die Wolfsburger in einer kleinen Krise stecken und schon seit drei Spielen nicht mehr gewonnen haben. Leverkusen dagegen strotzt vor Spielfreude und allen voran Florian Wirtz werden den Wölfen das Leben schwer machen.

Wolfsburg steht auf dem 10. Platz und somit im Nirvana der Tabelle, allerdings haben sie auch nur 3 Punkte Rückstand auf den fünften Rang und könnten mit einem Punktgewinn gegen Leverkusen Boden gut machen.

Derby Baden gegen Württemberg im Breisgau

Ein Landesderby gibt es am Samstagnachmittag im Europa-Park Stadion in Freiburg, wenn dort der schwäbische Club aus Heidenheim zu Gast ist. Die Voraussetzungen sind klar, denn Freiburg hat mit 30 Punkten bisher mehr als doppelt so viele gesammelt wie Heidenheim (14) und ist deshalb der klare Favorit in dieser Partie.

Heidenheim ist zwar noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, wenn man gegen Freibug jedoch keine Punkte holt, dann kann es schnell gehen und man steckt dort unten bis zum Saisonende im Abstiegskampf fest. Freiburg erhielt ausserdem Verstärkung in Person von Jan-Niklas Beste und wird Heidenheim das Leben schwer machen.

Club der Stunde gegen Mittelmass aus Augsburg

Der FSV Mainz kann getrost als Mannschaft der Stunde bezeichnet werden, denn mit 31 Punkten stehen die Mainzer auf einem beachtlichen 6. Tabellenplatz. Augsburg dagegen steckt im grauen Mittelfeld fest und belegt mit 26 Punkten Rang 12.

Mainz hat seine gute Form vor allem ihrem Stürmer Jonathan Burkhardt zu verdanken, der mit 12 Toren einen grossen Anteil am bisherigen guten Saisonverlauf hat. Nach einer Muskelverletzung sollte es für den Mainzer Angreifer jedoch noch nicht für die erste Elf reichen, aber immerhin ist er im Kader und wird der Augsburger Abwehr eventuell im späteren Spielverlauf das ein oder andere Tor einschenken.

Spiel um Punkte gegen den Abstiegskampf

Wenn am Samstag die TSG Hoffenheim Union Berlin empfängt, dann geht es beiden Teams darum, Punkte gegen einen möglichen Abstiegskampf am Saisonende zu sammeln. Denn die TSG (15. Platz) als auch Union Berlin (14. Platz) wollen gegen Ende der Saison möglichst wenig mit einem Abstiegsplatz zu tun haben und werden daher alles dafür geben, so früh wie möglich die nötigen Punkte zu sammeln.

Wer in dieser Partie der Favorit ist, ist sehr schwer zu sagen, da beide Mannschaften in dieser Saison noch nicht überzeugen konnten. Die TSG muss auf ihren Torhüter Oliver Baumann verzichten, was ein leichter Vorteil für die Unioner sein könnte.

Weiteres traditionsreiches Bundesligaspiel in Gladbach

Es wird das 102. Aufeinandertreffen in der Bundesliga sein, wenn Gladbach am Samstag die Eintracht aus Frankfurt empfängt. Dass dies ein echtes Traditionsduell ist, werden auch die Fanlager der beiden Vereine zeigen, denn diese sind für ihre grossartige Stimmung und den grösstmöglichen Support für ihre Teams bekannt sind.

Frankfurt ist nach dem Verkauf von Superstar Marmoush dabei sich selbst zu finden, denn in den letzten beiden Partien gab es gegen Hoffenheim und gegen Wolfsburg zwei enttäuschende Unentschieden. Gegen Gladbach soll es endlich wieder drei Punkte geben, sodass die Frankfurter an den beiden Spitzenteams aus München und Leverkusen dran bleiben können.

Abstiegskampf pur im hohen Norden

Am Sonntag ist der VfL Bochum in Kiel zu Gast und das bedeutet Abstiegskampf pur. Kiel ist zwei und Bochum vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt und so zeigt sich deutlich, wie mies die Saison für die beiden Teams bisher verlaufen ist.

Die Kieler haben mit 31 Treffern allerdings einen Hoffnungsschimmer in ihrer Offensive. Wenn es gelingt, nicht in jedem Spiel Gegentore zu kassieren, dann sollte vor allem gegen Bochum im eigenen Stadion der ein oder andere Punkt drin sein.

Tradition zu Gast in neureicher Fussballwelt

Zwei Vereine, zwei komplett unterschiedliche Konzepte und Herangehensweisen treffen am Sonntag aufeinander, wenn der traditionsreiche Kiezclub FC St. Pauli in Leipzig zu Gast ist. Leipzig ist Vierter, kann aber Frankfurt nicht erreichen, die fünf Punkte vor ihnen stehen und hatte zuletzt auch gegen Union und Leverkusen mit zwei Unentschieden nicht wirklich überzeugen können.

Ganz anders sieht es dagegen beim FC St. Pauli aus, denn die stehen auf einem respektablen 13. Rang und haben in Leipzig nichts zu verlieren. Mit ihren Anhängern im Rücken und dem zuletzt sehr starken Guilavogui, der in den letzten drei Spielen drei Tore erzielte, sind auch in Leipzig drei Punkte drin.

