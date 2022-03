Exklusiv: Ex-FCB-Junior Nicolas Glaus hält Stuttgart die Treue

Vor einem Dreivierteljahr löste sich Nicolas Glaus aus seinem gewohnten Umfeld und fand beim VfB Stuttgart eine neue sportliche Heimat. Das auslaufende Vertragsverhältnis dürfte in Kürze verlängert werden.

Nicolas Glaus war im vorigen Sommer Teil einer Goalie-Rochade beim VfB Stuttgart. Ausgelöst hatten das Stühlerücken Gregor Kobel und Jens Grahl, die durch ihre Abgänge auf einen Schlag zwei Kaderposition vakant werden liessen. Im Rahmen dessen kam Florian Müller, Florian Schock rückte in den Profikader auf und Glaus kam vom FC Basel an den Cannstatter Wasen.

Einen Kulturschock verursachte diese Luftveränderung beim 19-Jährigen nicht, schliesslich ist er seit Anfang September lediglich drei Autostunden von seinem Geburtsort entfernt beschäftigt. Seine gesamte Nachwuchsausbildung absolvierte Glaus im FCB-System, ein Profieinsatz sollte ihm aber verwehrt bleiben. In Stuttgart angekommen bewies der aus Binningen BL stammende Torhüter grossartiges Durchsetzungsvermögen und trainierte sich in die Regionalliga-Mannschaft des VfB. Zehn Einsätze hatten ihn zwischenzeitlich in die Stammposition rücken lassen, eine Sprunggelenksverletzung mit fast einmonatiger Pause gibt jedoch zunächst der Konkurrenz wieder den Vortritt.

Nicolas Glaus steht beim VfB Stuttgart vor der Verlängerung

Glaus wird im vergangenen Dreivierteljahr ein grosser Entwicklungssprung attestiert, was nach 4-4-2.ch-Informationen auch im Profitrakt wahrgenommen wurde. Glaus fühlt sich super wohl in Stuttgart und kann sich einen Verbleib sehr gut vorstellen. Die im Zuge dessen geführten Gespräche nehmen einen äusserst positiven Verlauf, so dass es sehr überraschend käme, sollte die in wenigen Wochen auslaufende Zusammenarbeit nicht verlängert werden.

Dass Glaus’ Fortschritt von den beiden Goalie-Trainern Steffen Krebs und Thomas Walter positiv bewertet wird, zeigt die vergangene Woche. In dieser durfte sich Glaus nicht zum ersten Mal unter die Bundesliga-Spieler von Pellegrino Matarazzo mischen. Glaus hat durch seine starken Auftritte in der Regionalliga zwar Begehrlichkeiten bei anderen Klubs hervorgerufen. Die Schwaben aber bleiben erster Ansprechpartner, und das wohl bis zur erneuten Vertragsunterschrift.

aoe 31 März, 2022 19:54