Spiel zwischen Stuttgart & Fenerbahçe unter Manipulationsverdacht

Die diesjährige Europa League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Fenerbahçe steht unter Manipulationsverdacht.

Die Türkei wird von einem riesigen Wettskandal erschüttert. Betroffen sind auch Profis der absoluten Spitzenklubs. Unter anderem Fenerbahçes Mittelfeldspieler Mert Hakan Yandaş, der inzwischen verhaftet wurde. Wie die türkische Zeitung "Sabah" berichtet, steht unter anderem das Europa League-Spiel zwischen Fenerbahçe und dem VfB Stuttgart am 23. Oktober im Fokus. Die Türken gewannen 1:0. Das Resultat ist allerdings nur zweitrangig: Es wird berichtet, dass Yandaş einem Freund grosse Geldbeträge überwies, mit denen dieser igezielt Wetten auf Teamkollege İsmail Yüksek platzierte. Konkret ging es dabei offenbar um Gelbe Karten oder eine Mindestanzahl an Fouls.

Tatsächlich sah Yüksek in jener Partie in der Nachspielzeit noch eine Gelbe Karte als er mit Stuttgarts Stürmer Deniz Undav aneinandergeriet. Der deutsche Nationalspieler sagt dazu gegenüber "Bild": "Das war einfach ein hitziges Spiel, in dem es kurz vor Schluss zu einer Rudelbildung kam. Selbst wenn er da nichts gemacht hätte, hätte er wegen der Rudelbildung eine Gelbe Karte bekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass er das gezielt gemacht hatte. Aber ich weiss es nicht."

Die Ermittlungen laufen weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 18:25