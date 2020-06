Baumann bestätigt Lang-Aus bei Werder

Michael Lang und Werder Bremen werden sich nach einjähriger Zusammenarbeit wieder trennen. Den Vorgang bestätigte Frank Baumann am Montag. Der Schweizer Verteidiger steht vor einer ungewissen Zukunft.

Werder Bremen und Michael Lang – es hat einfach nicht gepasst. Der aus St. Gallen stammende Defensivmann spielte in dieser Saison nur zehnmal für die Grün-Weissen. Wenn sich ihm mal eine Chance bot, konnte er sich entweder nicht nutzen, oder bekam sie erst gar nicht.

“Es ist so, dass die Leihe ausläuft. Wir streben keine Verlängerung an. Er hat uns in einer sehr angespannten Personalsituation geholfen, dann ist Theo Gebre Selassie auf seine Position zurückgekehrt und hat Leistungen gezeigt”, sagte Werders Sportdirektor Frank Baumann während einer Medienrunde am Montag.

Die Bremer hatten mit Borussia Mönchengladbach eine Kaufoption vereinbart, die bei 1,2 Millionen Euro lag. Lang dürfte auch am linken Niederrhein keine Zukunft haben. Die Borussen sind auf der Position des rechten Aussenverteidigers sehr gut ausstaffiert. Und jetzt?

Möglicherweise zieht es Lang nach dieser Saison zurück in die Schweiz. Gerüchte um eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub FC St. Gallen waren bereits im Umlauf. Eine 4-4-2.ch-Anfrage hierzu haben die Espen bisher unbeantwortet gelassen.

aoe 15 Juni, 2020 17:24