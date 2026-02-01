SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Geringe Ablöse

Ajax Amsterdam lehnt Wolfsburg-Angebot für Sutalo ab

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 10:33
Ajax Amsterdam lehnt Wolfsburg-Angebot für Sutalo ab

Ajax Amsterdam hat ein Angebot des VfL Wolfsburg für Josip Šutalo umgehend zurückgewiesen. Das berichtet «De Telegraaf». Grund dafür soll die zu geringe Transfergebühr der Niedersachsen gewesen sein.

Die Niederländer bestehen demnach auf einer Ablöse in der Grössenordnung von rund 20 Millionen Euro – jener Summe, die Ajax selbst für den Innenverteidiger gezahlt hat. Ganz vom Tisch ist ein Wechsel allerdings nicht.

Sollte Wolfsburg im weiteren Verlauf des Transferfensters finanziell nachlegen und sich dieser Marke annähern, könnte Ajax gesprächsbereit werden. Šutalo gilt beim VfL als mögliche Alternative für die zentrale Defensive, denn die Wölfe müssen in der Bundesliga auch weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen.

