Christian Eriksen kassiert in Wolfsburg ein fürstliches Gehalt

Der dänische Spielmacher Christian Eriksen hat in dieser Woche beim VfL Wolfsburg einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Dieser sichert ihm ein fürstliches Gehalt zu.

Wie die "Bild" berichtet, kassiert der 33-jährige Mittelfeldprofi ein Jahressalär in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Damit zählt er zu den Topverdienern bei den Wölfen. Spitzenreiter bleibt aber Maximilian Arnold (31), der pro Jahr sogar 5 Mio. Euro einstreichen soll.

Eriksen war für die Wölfe ablösefrei zu haben, nachdem sein vorheriger Vertrag bei Manchester United Ende Juni auslief. Dort kassierte er sogar 10 Mio. Euro pro Spielzeit.

psc 12 September, 2025 14:14