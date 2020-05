Exklusiv: Renato Steffen winkt in Wolfsburg ein neuer Vertrag

Die ungewisse Zeit verkompliziert auch beim VfL Wolfsburg die Kaderplanung. Von gleich fünf Profis läuft der Vertrag im Sommer kommenden Jahres aus. Renato Steffen ist jenem Teil zugehörig. Beim Nati-Star ist aus der Führungsetage die Intention wahrnehmbar, das endende Arbeitsverhältnis verlängern zu wollen.

Weil er in der Hinrunde meist auf die Reservebank verortet wurde und wenn überhaupt als Joker Spielminuten sammelte, bangte Renato Steffen um seinen Kaderplatz an der eigentlich in diesem Jahr anstehenden Fussball-Europameisterschaft. Doch der 28-Jährige präsentierte sich widerstandsfähig, kam voller Elan aus der Winterpause und zog Cheftrainer Oliver Glasner mit fünf Torbeteiligungen auf seine Seite.

“Sehr gute Entwicklung genommen”

“Renato Steffen hat bei uns eine gute Entwicklung genommen, darüber hinaus fühlt er sich in Wolfsburg mit seiner Familie sehr wohl”, lobt Jörg Schmadtke, der beim VfL Wolfsburg als Geschäftsführer Sport firmiert, auf 4-4-2.ch-Nachfrage. Gerade als Steffens Leistungskurve steil nach oben zeigte, stoppte den zehnmaligen Schweizer Nationalspieler das Coronavirus. Lediglich in Kleingruppen darf der Flügelspieler sein Können auf dem Trainingsplatz darbieten.

Steffen ist einer, der das Vertrauen von allen Seiten spüren muss. Erst dann ist der gebürtige Aarauer imstande, sein volles Leistungspensum abzurufen. Schmadtke und Co. sind sich bewusst, dass ein Steffen in Hochform – auch aufgrund seiner Polyvalenz – den Wolfsburger Kader qualitativ anheben kann. Das hatte er in der Rückrunde wiederholt dokumentiert.

In Form einer Verlängerung könnte Wolfsburg Steffen die nötige Wertschätzung entgegenbringen. “Wir können uns eine weitere Zusammenarbeit grundsätzlich sehr gut vorstellen”, sagt Chefplaner Schmadtke, der allerdings nachdrücken muss: “Gespräche hat es aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie aber noch nicht gegeben.”

aoe 1 Mai, 2020 14:47