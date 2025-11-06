Kapitän Arnold verlängert mitten während Wolfsburg-Krise

Obwohl der VfL Wolfsburg in dieser Saison nicht richtig in Fahrt kommt, verlängert Kapitän Maximilian Arnold nun seinen Vertrag.

Der 31-Jährige bindet sich bis 2028 an den Bundesligisten. Sein bisherige Vertrag lief nur noch bis Saisonende. Arnold spielt bereits seit 2021 für die Wölfe und ist dort absoluter Leistungsträger.

"Wolfsburg und der VfL sind seit vielen Jahren meine sportliche Heimat. Auch privat fühle ich mich mit meiner Familie unglaublich wohl hier. Ich bin überzeugt von dem Weg, den der Klub eingeschlagen hat, und möchte weiterhin Verantwortung übernehmen – für die Mannschaft, den Klub und unsere Fans. Deshalb war für mich klar: Ich bleibe mit voller Überzeugung beim VfL", sagt der Mittelfeldspieler anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Im Klub ist man froh über den längerfristigen Verbleib des Kapitäns. "Max ist ein sehr verdienter Spieler für den VfL Wolfsburg. Seine langjährige Erfahrung, seine Einsatzbereitschaft und seine enge Verbundenheit zum VfL schätzen wir im Klub sehr. Wir freuen uns alle, dass wir den Weg weiterhin gemeinsam gehen können", sagt Geschäftsführer Sport Peter Christiansen.

Peter Schneiter 6 November, 2025 16:00