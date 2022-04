Ridle Baku denkt über Abgang aus Wolfsburg nach

Der deutsche Nationalspieler Ridle Baku peilt offenbar einen Abgang beim VfL Wolfsburg an.

Im Gespräch mit der “Bild” gibt der 24-Jährige zu, dass ein Transfer im Hinblick auf die kommende Saison in seinen Gedanken eine wichtige Rolle spielt: “Wenn im Sommer jemand kommt und eine unmoralische Summe auf den Tisch legt, dann denkt man darüber nach und beschäftigt sich dann damit.” Versprechungen, die er dann nicht halten kann, macht Baku keine. Vorerst ist er bis 2025 an Wolfsburg gebunden. Allerdings ist ein Wechsel ein Thema: “Ich spiele schon eine lange Weile Bundesliga. Da macht man sich schon Gedanken, wo man vielleicht mal in Zukunft spielen möchte. Ich bin da offen. Das Ausland ist für mich auch eine Option.”

Vor allem die Premier League ist für den Allrounder “immer präsent”. Auch Spanien und Italien könne er sich aber vorstellen. Kein konkretes Thema scheint derzeit ein bundesligainterner Wechsel zu sein, zumal der FC Bayern sich für Noussair Mazraoui von Ajax entschieden hat.

psc 13 April, 2022 15:44