Zwei langjährige Vaduz-Profis verlassen das Ländle

Der FC Vaduz verlängert die auslaufenden Verträge von Mittelstürmer Manuel Sutter und Torhüter Gion Fadri Chande nicht.

Sutter kam im Sommer 2013 erstmals vom FC St. Gallen nach Vaduz und war über drei Jahre eine wichtige Stütze in der Mannschaft. Nach einem dreijährigen Abstecher zum FC Winterthur folgte im Sommer 2019 das Comeback beim FCV. Seitdem schnürt der mittlerweile 32-jährige gebürtige Vorarlberger seine Schuhe für die Vaduzer. In all den Jahren absolvierte er bis jetzt insgesamt 242 Pflichtspiele für den FC Vaduz. Dabei erzielte er 48 Tore und 35 Assists.

«Sutti war mein erster Transfer als Sportchef beim FC Vaduz und ich habe selber noch mit ihm im Rheinpark Stadion gespielt. Auch deshalb war es für mich und für uns als Verein keine einfache Entscheidung, seinen Vertrag über den Sommer hinaus nicht zu verlängern. Dies auch, weil Sutti ein verdienter Spieler ist und sich stets professionell verhalten hat. Des Weiteren war er bei den Aufstiegen in der Saison 13/14 und 19/20 mit dabei und hatte mit seinen Scorer-Punkten massgeblichen Anteil an den beiden Aufstiegen in die Super League», sagt FCV-Sportchef Franz Burgmeier zum Abgang.

Auch Keeper Gion Fadri Chande wird den Verein im Sommer verlassen. Er kam im Juli 2016 erstmals von der U21-Nachwuchsmannschaft des FC Basel zum FC Vaduz und war für ein knappes halbes Jahr ausgeliehen. Definitiv unterschrieb der 25-jährige Bündner im Sommer 2019 beim FCV, wobei er sich in dieser Zeit für die Nationalmannschaft von Mosambik empfehlen konnte und im vergangenen Frühling sein erstes Aufgebot erhielt. Franz Burgmeier sagt zu diesem Abgang: «Gionfi ist ein unglaublich guter und loyaler Typ. Er hat in all den Jahren seine Rolle als Ersatztorhüter akzeptiert und sich stets professionell verhalten. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste.»

psc 9 Mai, 2023 15:36