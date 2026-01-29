SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 12:04
Real-Stürmer Kylian Mbappé spricht selbst von einer «Schande»

Mit 2:4 verliert Real Madrid in der Champions League bei Benfica und verpasst dadurch zum Abschluss der Ligaphase eine Top 8-Platzierung. Torjäger Kylian Mbappé geht mit sich und seinen Teamkollegen hart ins Gericht.

Sogar der Begriff «Schande» fällt beim 27-jährigen Franzosen nach der Partie in Lissabon. Dabei spricht er ganz konkret die fehlende Einstellung der Mannschaft an: «Es ist keine Frage der Qualität, keine Frage der Taktik. Es geht darum, mehr Gier zu entwickeln als der Gegner. Man konnte nicht sehen, dass wir um unser Leben spielen», so Mbappé.

Und weiter: «Man hat nicht gesehen, worum es für uns geht. Wir haben keine Konstanz in unserem Spiel, das müssen wir lösen. Wir können nicht an einem Tag so auftreten, am anderen so. Einem Siegerteam passiert das nicht (…) Für uns ist das eine Schande.»

Auch Jude Bellingham, der wie Mbappé 90 Minuten auf dem Platz stand, spricht Klartext: «Es fühlt sich schrecklich an, auf diese Art und Weise zu verlieren. Es ist klar, dass wir nicht diese Art von Spiel erhofft haben, aber diese Tore, die wir kassiert haben und die Dinge, die passiert sind. Mehr muss man nicht sagen. Ich weiss nicht so wirklich, was ich denken soll, aber wir machen einen schlechten Eindruck.»

Durch die Niederlage müssen die Madrilenen nun in die Playoffs. Die Begegnungen werden am Freitagmittag (12 Uhr) in Nyon ausgelost. Für Real könnte es ausgerechnet wieder gegen Benfica gehen. Der andere mögliche Gegner heisst Bodö/Glimt.

