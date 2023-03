Hunderte Fans belagern Lionel Messi in Steakhouse in Buenos Aires

Lionel Messi wird bei einem Besuch eines Steakhouse in Buenos Aires von einer Hundertschaft von Fans belagert.

Der 35-Jährige ist spätestens nach dem WM-Triumph im vergangenen Jahr in seiner Heimat ein absoluter Held. Bald steht das erste Länderspiel seit dem WM-Sieg an. Am Montagabend weilte Messi mit einigen Familienmitgliedern und Freunden in einem Steakhouse in der argentinischen Hauptstadt. Sein Cover flog allerdings auf und Hunderte von Fans stürmten herbei, wie Bilder des Fernsehsenders «TN» zeigen:

"Don Julio":

Por la presencia de Lionel Messi en ese restaurantepic.twitter.com/8Q53dHg976 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 21, 2023

Die Albiceleste trifft am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel in Buenos Aires auf Panama. Am Dienstag kommender Woche spielt Argentinien in Santiago del Estero gegen Curaçao.

psc 21 März, 2023 16:47