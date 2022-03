Kylian Mbappé nervt sich bei der Nationalelf über PSG

Beim Aufeinandertreffen mit Kollege Paul Pogba sagt der Torjäger einige Worte, die Bände sprechen. Auf die Frage des ManUtd-Legionärs, wie es im Klub gehe, sagt Mbappé: “Ich habe es so satt.” Auf einem Video sind die Begegnung und die Wörter festgehalten.

Der 22-jährige Angreifer wird bekanntlich intensiv mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Dieser Transfer könnte tatsächlich über die Bühne gehen.

Wegen des Fernbleibens eines Fototermins sorgt Mbappé auch noch bei den Verantwortlichen des französischen Verbands für Ärger. Mbappé will nicht mit gewissen Sponsoren des Verbands in Verbindung gebracht werden und fehlte deshalb beim Marketin-Anlass. Eine Aktion, die ihm sofort einen wohl gehässigen Anruf des französischen Verbandspräsidenten eingebrockt hat. Was dabei diskutiert wurde und wie es weitergeht, ist noch unklar.

Few things sum up the failure of PSG’s galactico experiment betterthan Mbappé telling Pogba he is “fed up” in front of a camera crew

pic.twitter.com/0OgBQQtsE2

— FootballJOE (@FootballJOE) March 23, 2022