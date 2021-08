Kylian Mbappé: Entschluss gefasst – Aussprache mit Klubboss Nasser Al-Khelaïfi

Kylian Mbappé scheint seine Entscheidung bezüglich Zukunft definitiv getroffen zu haben. Einen neuen PSG-Kontrakt lehnt er nach wie vor ab, nun will er eine Aussprache mit Klubpräsident Nasser Al-Khelaïfi.

Bei diesem Treffen will der 22-Jährige wohl seine Gründe für die ablehnende Haltung, was die Unterschrift eines neuen Kontrakts angeht, darlegen. Laut “Marca” bot PSG Mbappé einen Sechsjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von sage und schreibe 36 Millionen. Damit hätte der Youngster beinahe in die Liga von Neymar aufsteigen können.

Der französische Weltmeister lehnte allerdings ab und scheint ein klares Ziel zu verfolgen: Er will unbedingt zu Real Madrid wechseln. Nach Möglichkeit sogar noch in dieser Transferperiode. Ob dies klappt, ist indes fraglich. Al-Khelaïfi betonte in der vergangenen Woche, dass Mbappé ein Pariser sei und bleibe.

Im kommenden Sommer kann ein Abgang des Torjägers aus Klubsicht allerdings nicht mehr verhindert werden. Dann läuft das aktuell gültige Arbeitspapier des Topstürmers aus.

psc 16 August, 2021 10:33