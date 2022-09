Lionel Messi erhält neuen Spitznamen und hält Loblied auf Neymar

Nach einer schwierigen ersten Saison bei Paris St. Germain läuft es Lionel Messi in der französischen Metropole im Klub mittlerweile rund. Ein wichtiger Grund dafür ist aus Sicht des 35-Jährigen, der offenbar auf einen neuen Spitznamen hört, auch sein Teamkollege Neymar.

Die beiden Freunde kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten beim FC Barcelona. Dort bildeten sie zusammen mit Luis Suarez ein Offensiv-Trio erster Güteklasse. In Paris geben Messi und Nemyar nun gemeinsam mit Kylian Mbappé den Ton an. Und die Bilanz in dieser Saison lässt sich sehen. Insbesondere auch aus persönlicher Sicht von Messi, dem in elf Spielen für PSG bereits sechs Treffer und acht Assists gelungen sind. «Ich fühle mich gut, ich fühle mich anders als letztes Jahr. Ich wusste, dass es so sein würde», erklärt er argentinischen Journalisten während seines Aufenthalts bei der Nationalmannschaft und ergänzt: «Ich habe es bereits gesagt. Ich hatte eine harte Zeit, ich habe mich nie richtig gefunden.» Nun sei er mit einem neuen Gefühl in die zweite Saison gegangen: «Ich fühle mich wohler im Verein, in der Umkleidekabine, bei meinen Mitspielern und im Spiel. Letztes Jahr hatte ich eine schlechte Zeit.»

Angesprochen auf das Zusammenspiel mit Neymar fügt der Zauberfloh, der inzwischen auch Wiesel (comadreja) genannt wird, an: «Wir kennen uns in- und auswendig. Wir haben in Barcelona schon sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich habe davon enorm profitiert. Das Leben hat uns in Paris wieder zusammengeführt und wir sind glücklich zusammen. Ich liebe es, mit ihm zu spielen.»

Derzeit läuft bei Messi tatsächlich alles rund. Nicht zuletzt auch bei der argentinischen Nationalmannschaft, die inzwischen 34 Spiele ohne einzige Niederlage aneinandergereiht hat.

psc 26 September, 2022 13:46