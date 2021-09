Der wahre Grund: Neue Details zur Auswechslung von Lionel Messi

Die Auswechslung von Lionel Messi beim Topspiel gegen Olympique Lyon (2:1) am Sonntagabend löste eine heftige Polemik aus. Der 34-Jährige war alles andere als begeistert und gab Trainer Mauricio Pochettino nicht einmal die Hand. Tatsächlich hatte die Massnahme des PSG-Coaches aber triftige Gründe.

Wie “L’Équipe” berichtet, hat Messi nach wie vor Schmerzen am linken Knie. Diese rühren noch von einem bösen Foul, das ihm beim 3:1-Sieg in der WM-Quali gegen Argentinien widerfahren ist. Offenbar wurde es inzwischen sogar schlimmer: Der Zauberfloh soll am Montag leicht humpelnd auf dem Trainingsgelände der Pariser erschienen sein. Sogar sein Einsatz im Ligaspiel gegen Metz vom Mittwochabend ist gefährdet.

Pochettino deutete die Blessur nach der Auswechslung Messis am vergangenen Wochenende bereits an: “Wir haben uns dazu entschieden Messi auszuwechseln, um einer möglichen zukünftigen Verletzung vorzubeugen. Wir haben in der Zukunft viele wichtige Spiele und wir müssen ihn ein wenig schützen.”

