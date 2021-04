Positiv auf Corona getestet: Verratti verpasst Spiel gegen die Bayern

Paris St. Germain bestätigt, dass Mittelfeldspieler Marco Verratti erneut positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Italiener verpasst somit zumindest das Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen den FC Bayern.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler weilte zuletzt bei der italienischen Nationalmannschaft. Bei der Rückkehr wurde er bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr positiv getestet und hat sich sofort in Isolation begeben. Wann er wieder spielen kann, ist offen. Die Champions League-Partie der Pariser bei den Bayern am kommenden Mittwoch verpasst er aber sicher. Wie auch das Ligaspiel gegen Lille am Samstagabend.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 2, 2021

psc 2 April, 2021 19:11