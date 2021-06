PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi spricht Machtwort zu Mbappé & Pochettino

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi schliesst Abgänge von Topstürmer Kylian Mbappé und Trainer Mauricio Pochettino kategorisch aus.

Um beide ranken sich seit mehreren Tagen bzw. sogar Wochen Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang in diesem Sommer. Dazu wird es aber weder bei Mbappé noch bei Pochettino kommen, schenkt man den Worten des Klubchefs Glauben. “Ich sage ganz klar: Kylian wird in Paris bleiben. Wir werden ihn nie verkaufen und er wird nie umsonst gehen”, so Al-Khelaïfi im Gespräch mit “L’Équipe”. Der 47-Jährige ist zuversichtlich, dass es mit der angestrebten Vertragsverlängerung mit dem französischen Nationalspieler klappt: “Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Dinge gut voranschreiten. Er hat alles, was es braucht, um hier zu bleiben. Wo kann er hin? Welche Klubs können heute in Bezug auf Ambitionen und Projekte mit PSG mithalten.”

Auch in Bezug auf die Zukunft von Pochettino in Paris findet Al-Khelaïfi eindeutige Worte: “Am Ende der Saison hatte ich zwei Treffen mit Pochettino, jedes Mal zwei oder drei Stunden. Er hat mir nie gesagt, dass er gehen will. Für ihn wie für Mbappé gilt, dass die Leute versuchen, uns zu stören. Aber wir sind zusammen. Niemand wird uns dadurch entzweien.”

psc 7 Juni, 2021 10:35