Tränen, Tor & Jubiläum bei Messi-Rückkehr nach Argentinien

Anlass war das Testspiel gegen Panama, bei dem die WM-Helden am Freitagabend in Buenos Aires vor rund 83.000 Zuschauern frenetisch empfangen wurden. Die Gauchos setzten sich locker mit 2:0 durch. Messi und seine Kollegen waren bereits beim Ertönen der Nationalhymne sichtlich ergriffen und zu Tränen gerührt:

Lionel Messi in tears 😢

What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 23, 2023