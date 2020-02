Weil die PSG-Stars zwei Tage nach dem verlorenen Achtelfinalhinspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund (1:2) eine ausgelassene Geburtstagsfeier schmissen, zeigte sich PSG-Coach Thomas Tuchel alles andere als zufrieden mit der Aktion. “Es war ein freier Tag, ja. Es ist ihr Privatleben, ja”, erklärte der Deutsche auf einer Pressekonferenz. “Aber Sie können sicher sein, dass wir mit diesem Party-Image nicht glücklich sind.”

Über mögliche Strafen ist nichts bekannt, intern sei jedoch über die Aufnahmen gesprochen worden. Icardis Ehefrau und Beraterin Wanda Nara hatte in ihrer Story die ausgelassene Partynacht ausführlich dokumentiert. Offensivstar Neymar tanzte unter anderem mit nacktem Oberkörper, während Cavani sein Trikot wirbelte.

It went off at Cavani, Icardi and Di Maria’s joint birthday party last night 💥 pic.twitter.com/avhV15gBrh

— ESPN UK (@ESPNUK) February 21, 2020