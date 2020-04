Offiziell: Saisonabbruch in Frankreich – auch keine Geisterspiele

Fussball wird es zumindest in Frankreich in dieser Saison nicht mehr geben. Sämtliche Sportveranstaltungen im Land werden bis September abgesagt.

Dies hat der französische Premierminister Édouard Philippe am Dienstagnachmittag bestätigt. Auch Geisterspiele sind bis Ende August nicht zugelassen. Der Spielbetrieb in der Ligue 1 und Ligue 2 kann somit in dieser Saison nicht mehr aufgenommen werden. Auf einer Konferenz im Mai sollen sich die Vereine darüber austauschen, wie es weitergeht – auch was die Wertung der aktuellen Spielzeit betrifft.

Besonders hart getroffen vom Entscheid ist Paris St. Germain, das noch in der Champions League vertreten ist, aber vorläufig keinerlei Spielbetrieb mehr aufnehmen kann.

psc 28 April, 2020 15:31