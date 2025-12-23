Deutsche TV-Expertin wird Co-Trainerin bei der Schweizer Frauen-Nati

Der Schweizer Verband stellt mit Julia Simic die neue Co-Trainerin des Frauen-Nationalteams vor.

Die 36-Jährige blickt auf eine grosse Aktivkarriere zurück, war für die deutsche Nationalmannschaft und klubtechnisch für den FC Bayern, Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg und den SC Freiburg tätig. In England lief sie einst für West Ham United auf und in Italien für die AC Milan.

Seit dem Ende ihrer Spielerinnenkarriere arbeitet Simic als Trainerin und TV-Expertin. Ausserdem engagiert sie sich in der Nachwuchsentwicklung. Bis zuletzt war sie als Trainerin bei der U-20 der Eintracht Frankfurt tätig. Nun stösst sie zum Schweizer Verband und wird Cheftrainer Rafel Navarro unterstützen.

«Julia verfügt über grosse internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte zu gehen“, sagt Nationaltrainer Rafel Navarro über die Verstärkung des Staffs:

Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, sagt: «Mit Julia gewinnen wir eine kompetente Trainerin, die hervorragend zu unserer Philosophie passt. Sie kann junge Spielerinnen begeistern, fordern und fördern und hat eine klare Idee davon, wie wir als Team weiter wachsen können. Sie wird eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung unserer Strukturen und Spielprinzipien einnehmen.»

Der technische Staff bei der Frauen-Nati ist somit komplett. Die ursprünglich bis Ende 2025 vorgesehene Zusammenarbeit mit Goalie-Trainerin Nadine Angerer wird ebenfalls fortgeführt.